memoryprotocol（MEMORYPROTOCOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00015938 24H最低價 $ 0.00017573 24H最高價 歷史最高 $ 0.00024792 最低價 $ 0.00006705 漲跌幅（1H） +1.39% 漲跌幅（1D） +0.44% 漲跌幅（7D） +3.54%

memoryprotocol（MEMORYPROTOCOL）目前實時價格為 $0.00016403。過去 24 小時內，MEMORYPROTOCOL 的交易價格在 $ 0.00015938 至 $ 0.00017573 之間波動，市場活躍度顯著。MEMORYPROTOCOL 的歷史最高價為 $ 0.00024792，歷史最低價為 $ 0.00006705。

從短期表現來看，MEMORYPROTOCOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.39%，過去 24 小時內變動為 +0.44%，過去 7 天內累計變動為 +3.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

memoryprotocol（MEMORYPROTOCOL）市場資訊

市值 $ 163.32K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 163.32K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

memoryprotocol 的目前市值為 $ 163.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMORYPROTOCOL 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 163.32K。