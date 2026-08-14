ForTON 今日價格

ForTON (FRT) 今日實時價格為 NT$ 9.91，過去 24 小時內變化了 5.97%。目前 FRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 9.91 每 FRT。

ForTON 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4017，流通供應量為 0.00 FRT。過去 24 小時內，FRT 的交易價格在 NT$ 9.52（低點）和 NT$ 12.5（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,416.1002723525988126325，而歷史最低價為 NT$ 48.2379161115186630225。

短期表現方面，FRT 在過去一小時內波動了 -0.71%，過去7 天內波動了 -40.98%。過去一天，總交易量達到 NT$ 18.67K。

ForTON（FRT）市場資訊

排名 No.4017 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 18.67KNT$ 18.67K NT$ 18.67K 完全稀釋市值 NT$ 4.96MNT$ 4.96M NT$ 4.96M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 500,000 500,000 500,000 總供應量 499,644 499,644 499,644 流通率 0.00% 所屬公鏈 TONCOIN

ForTON 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 18.67K。FRT 的流通量為 0.00，總供應量是 499644，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.96M。