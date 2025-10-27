Memory（MEM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03710851 $ 0.03710851 $ 0.03710851 24H最低價 $ 0.04061509 $ 0.04061509 $ 0.04061509 24H最高價 24H最低價 $ 0.03710851$ 0.03710851 $ 0.03710851 24H最高價 $ 0.04061509$ 0.04061509 $ 0.04061509 歷史最高 $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 最低價 $ 0.03607322$ 0.03607322 $ 0.03607322 漲跌幅（1H） -0.35% 漲跌幅（1D） +1.41% 漲跌幅（7D） -7.29% 漲跌幅（7D） -7.29%

Memory（MEM）目前實時價格為 $0.03808475。過去 24 小時內，MEM 的交易價格在 $ 0.03710851 至 $ 0.04061509 之間波動，市場活躍度顯著。MEM 的歷史最高價為 $ 0.120607，歷史最低價為 $ 0.03607322。

從短期表現來看，MEM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.35%，過去 24 小時內變動為 +1.41%，過去 7 天內累計變動為 -7.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Memory（MEM）市場資訊

市值 $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.01M$ 38.01M $ 38.01M 流通量 75.07M 75.07M 75.07M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Memory 的目前市值為 $ 2.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEM 的流通量為 75.07M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.01M。