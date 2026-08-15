memes will continue 今日價格

memes will continue (MEMES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 MEMES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEMES。

memes will continue 目前市值在 $ 504,034 排名第 #-，流通供應量為 1.00B MEMES。過去 24 小時內，MEMES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01842502，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEMES 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -2.96%。過去一天，總交易量達到 $ 1.06M。

memes will continue（MEMES）市場資訊

市值 $ 504.03K$ 504.03K $ 504.03K 成交量（24H） $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 完全稀釋市值 $ 504.03K$ 504.03K $ 504.03K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

memes will continue 的目前市值為 $ 504.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.06M。MEMES 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 504.03K。