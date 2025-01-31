MasterDEX 價格 (MDEX)

USD

MasterDEX (MDEX) 實時價格圖表

$0.02108538
$0.02108538$0.02108538
-1.40%(1D)

今天 MasterDEX (MDEX) 的價格

今天 MasterDEX (MDEX) 的實時價格爲 0.02107765 USD。目前其市值爲 $ 6.21M USD。MDEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MasterDEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.43K USD
- MasterDEX 當天價格變化爲 -1.52%
- 其循環供應量爲 294.63M USD

在獲取 MEXC 上從 MDEX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 MDEX 價格信息的首選平臺。

MasterDEX (MDEX) 價格表現 USD

今天內，MasterDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00032557802365218
在過去30天內，MasterDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，MasterDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，MasterDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00032557802365218-1.52%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

MasterDEX (MDEX) 價格分析

MasterDEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02078965
$ 0.02078965$ 0.02078965

$ 0.02184854
$ 0.02184854$ 0.02184854

$ 0.062218
$ 0.062218$ 0.062218

+0.04%

-1.52%

--

MasterDEX (MDEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

$ 42.43K
$ 42.43K$ 42.43K

294.63M
294.63M 294.63M

什麼是MasterDEX (MDEX)

MasterDEX is the ultimate one-stop DeFi platform that aims to help users discover, trade, and monitor through Dex Explorer, Dex Aggregator, and Portfolio, respectively.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

MasterDEX (MDEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MasterDEX (MDEX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MDEX 兌換爲當地貨幣

1 MDEX 兌換 AUD
A$0.03372424
1 MDEX 兌換 GBP
0.01686212
1 MDEX 兌換 EUR
0.020234544
1 MDEX 兌換 USD
$0.02107765
1 MDEX 兌換 MYR
RM0.09274166
1 MDEX 兌換 TRY
0.755844529
1 MDEX 兌換 JPY
¥3.2491197475
1 MDEX 兌換 RUB
2.0759377485
1 MDEX 兌換 INR
1.826167596
1 MDEX 兌換 IDR
Rp345.535190616
1 MDEX 兌換 PHP
1.231777866
1 MDEX 兌換 EGP
￡E.1.0587303595
1 MDEX 兌換 BRL
R$0.1237258055
1 MDEX 兌換 CAD
C$0.030351816
1 MDEX 兌換 BDT
2.571051747
1 MDEX 兌換 NGN
32.5774050635
1 MDEX 兌換 UAH
0.8808349935
1 MDEX 兌換 VES
Bs1.20142605
1 MDEX 兌換 PKR
Rs5.8808751265
1 MDEX 兌換 KZT
10.938035691
1 MDEX 兌換 THB
฿0.709052146
1 MDEX 兌換 TWD
NT$0.693876238
1 MDEX 兌換 CHF
Fr0.018969885
1 MDEX 兌換 HKD
HK$0.1641948935
1 MDEX 兌換 MAD
.د.م0.2114088295