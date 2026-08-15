Masa 今日價格

Masa (MASA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 MASA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MASA。

Masa 目前市值在 $ 278,229 排名第 #-，流通供應量為 558.80M MASA。過去 24 小時內，MASA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.803173，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MASA 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +23.23%。過去一天，總交易量達到 $ 36.48。

Masa（MASA）市場資訊

市值 $ 278.23K$ 278.23K $ 278.23K 成交量（24H） $ 36.48$ 36.48 $ 36.48 完全稀釋市值 $ 356.69K$ 356.69K $ 356.69K 流通量 558.80M 558.80M 558.80M 總供應量 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374

Masa 的目前市值為 $ 278.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.48。MASA 的流通量為 558.80M，總供應量是 1466825209.285374，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 356.69K。