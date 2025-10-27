Mantis（SN123）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 24H最低價 $ 3.38 $ 3.38 $ 3.38 24H最高價 24H最低價 $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 24H最高價 $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 歷史最高 $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 最低價 $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 漲跌幅（1H） +1.16% 漲跌幅（1D） -4.23% 漲跌幅（7D） -22.80% 漲跌幅（7D） -22.80%

Mantis（SN123）目前實時價格為 $3.22。過去 24 小時內，SN123 的交易價格在 $ 3.15 至 $ 3.38 之間波動，市場活躍度顯著。SN123 的歷史最高價為 $ 7.36，歷史最低價為 $ 1.84。

從短期表現來看，SN123 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.16%，過去 24 小時內變動為 -4.23%，過去 7 天內累計變動為 -22.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mantis（SN123）市場資訊

市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 流通量 1.65M 1.65M 1.65M 總供應量 1,645,267.196046356 1,645,267.196046356 1,645,267.196046356

Mantis 的目前市值為 $ 5.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN123 的流通量為 1.65M，總供應量是 1645267.196046356，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.29M。