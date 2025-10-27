Loud（LOUD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00128232 $ 0.00128232 $ 0.00128232 24H最低價 $ 0.00166173 $ 0.00166173 $ 0.00166173 24H最高價 24H最低價 $ 0.00128232$ 0.00128232 $ 0.00128232 24H最高價 $ 0.00166173$ 0.00166173 $ 0.00166173 歷史最高 $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +4.71% 漲跌幅（1D） -13.74% 漲跌幅（7D） -25.39% 漲跌幅（7D） -25.39%

Loud（LOUD）目前實時價格為 $0.00141673。過去 24 小時內，LOUD 的交易價格在 $ 0.00128232 至 $ 0.00166173 之間波動，市場活躍度顯著。LOUD 的歷史最高價為 $ 0.01678074，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LOUD 在過去 1 小時內的價格變動為 +4.71%，過去 24 小時內變動為 -13.74%，過去 7 天內累計變動為 -25.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Loud（LOUD）市場資訊

市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,903,715.111815 999,903,715.111815 999,903,715.111815

Loud 的目前市值為 $ 1.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOUD 的流通量為 999.90M，總供應量是 999903715.111815，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.42M。