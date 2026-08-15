Loom 今日價格

Loom (LOOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 33.99%。目前 LOOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOOM。

Loom 目前市值在 $ 118,411 排名第 #-，流通供應量為 999.63M LOOM。過去 24 小時內，LOOM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00142637，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOOM 在過去一小時內波動了 +3.30%，過去7 天內波動了 -28.16%。過去一天，總交易量達到 $ 82.90K。

Loom（LOOM）市場資訊

市值 $ 118.41K$ 118.41K $ 118.41K 成交量（24H） $ 82.90K$ 82.90K $ 82.90K 完全稀釋市值 $ 118.41K$ 118.41K $ 118.41K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 總供應量 999,633,906.073801 999,633,906.073801 999,633,906.073801

Loom 的目前市值為 $ 118.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 82.90K。LOOM 的流通量為 999.63M，總供應量是 999633906.073801，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.41K。