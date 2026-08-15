limUSD 今日價格

limUSD (LIMUSD) 今日實時價格為 $ 1.012，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LIMUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.012 每 LIMUSD。

limUSD 目前市值在 $ 2,637,456 排名第 #-，流通供應量為 2.61M LIMUSD。過去 24 小時內，LIMUSD 的交易價格在 $ 1.011（低點）和 $ 1.019（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.039，而歷史最低價為 $ 0.969208。

短期表現方面，LIMUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.32%。過去一天，總交易量達到 $ 556.64。

limUSD（LIMUSD）市場資訊

市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 556.64$ 556.64 $ 556.64 完全稀釋市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 流通量 2.61M 2.61M 2.61M 總供應量 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774

limUSD 的目前市值為 $ 2.64M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 556.64。LIMUSD 的流通量為 2.61M，總供應量是 2605779.2310918774，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.64M。