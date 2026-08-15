LightLink 今日價格

LightLink (LL) 今日實時價格為 $ 0,00120177，過去 24 小時內變化了 0,22%。目前 LL 兌 USD 的匯率為 $ 0,00120177 每 LL。

LightLink 目前市值在 $ 98.079 排名第 #-，流通供應量為 81,67M LL。過去 24 小時內，LL 的交易價格在 $ 0,00119642（低點）和 $ 0,00120439（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,162301，而歷史最低價為 $ 0,00117736。

短期表現方面，LL 在過去一小時內波動了 +%0,14，過去7 天內波動了 -%0,12。過去一天，總交易量達到 $ 31,73K。

LightLink（LL）市場資訊

市值 $ 98,08K$ 98,08K $ 98,08K 成交量（24H） $ 31,73K$ 31,73K $ 31,73K 完全稀釋市值 $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M 流通量 81,67M 81,67M 81,67M 總供應量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

LightLink 的目前市值為 $ 98,08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31,73K。LL 的流通量為 81,67M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1,20M。