Lead Ai 今日價格

Lead Ai (LAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,36%。目前 LAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAI。

Lead Ai 目前市值在 $ 16 376,78 排名第 #-，流通供應量為 400,00M LAI。過去 24 小時內，LAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAI 在過去一小時內波動了 +0,17%，過去7 天內波動了 +3,84%。過去一天，總交易量達到 --。

Lead Ai（LAI）市場資訊

市值 $ 16,38K$ 16,38K $ 16,38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28,66K$ 28,66K $ 28,66K 流通量 400,00M 400,00M 400,00M 總供應量 700 000 000,0 700 000 000,0 700 000 000,0

Lead Ai 的目前市值為 $ 16,38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAI 的流通量為 400,00M，總供應量是 700000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28,66K。