kolscan（KOLSCAN）價格資訊 (USD)

kolscan（KOLSCAN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KOLSCAN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KOLSCAN 的歷史最高價為 $ 0.0057757，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KOLSCAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -5.78%，過去 24 小時內變動為 -17.24%，過去 7 天內累計變動為 -12.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

kolscan（KOLSCAN）市場資訊

市值 $ 440.39K$ 440.39K $ 440.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 440.39K$ 440.39K $ 440.39K 流通量 965.28M 965.28M 965.28M 總供應量 965,283,461.306656 965,283,461.306656 965,283,461.306656

kolscan 的目前市值為 $ 440.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KOLSCAN 的流通量為 965.28M，總供應量是 965283461.306656，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 440.39K。