KnockOut Games（GG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00252603 24H最高價 $ 0.004061 歷史最高 $ 0.00457556 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.24% 漲跌幅（1D） +13.71% 漲跌幅（7D） +277.12%

KnockOut Games（GG）目前實時價格為 $0.00312583。過去 24 小時內，GG 的交易價格在 $ 0.00252603 至 $ 0.004061 之間波動，市場活躍度顯著。GG 的歷史最高價為 $ 0.00457556，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.24%，過去 24 小時內變動為 +13.71%，過去 7 天內累計變動為 +277.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KnockOut Games（GG）市場資訊

市值 $ 3.11M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.11M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

KnockOut Games 的目前市值為 $ 3.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GG 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.11M。