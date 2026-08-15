Klima Protocol K2 今日價格

Klima Protocol K2 (K2) 今日實時價格為 $ 0.01473161，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 K2 兌 USD 的匯率為 $ 0.01473161 每 K2。

Klima Protocol K2 目前市值在 $ 689,747 排名第 #-，流通供應量為 46.80M K2。過去 24 小時內，K2 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.103337，而歷史最低價為 $ 0.011693。

短期表現方面，K2 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.68%。過去一天，總交易量達到 $ 1.29。

Klima Protocol K2（K2）市場資訊

市值 $ 689.75K$ 689.75K $ 689.75K 成交量（24H） $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 完全稀釋市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 46.80M 46.80M 46.80M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Klima Protocol K2 的目前市值為 $ 689.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.29。K2 的流通量為 46.80M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.47M。