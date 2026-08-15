Kima Network 今日價格

Kima Network (KIMA) 今日實時價格為 $ 0.00237844，過去 24 小時內變化了 17.31%。目前 KIMA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00237844 每 KIMA。

Kima Network 目前市值在 $ 496,492 排名第 #-，流通供應量為 67.98M KIMA。過去 24 小時內，KIMA 的交易價格在 $ 0.00202656（低點）和 $ 0.00237904（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.092，而歷史最低價為 $ 0.00124231。

短期表現方面，KIMA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +29.22%。過去一天，總交易量達到 $ 78.95。

Kima Network（KIMA）市場資訊

市值 $ 496.49K$ 496.49K $ 496.49K 成交量（24H） $ 78.95$ 78.95 $ 78.95 完全稀釋市值 $ 499.47K$ 499.47K $ 499.47K 流通量 67.98M 67.98M 67.98M 總供應量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Kima Network 的目前市值為 $ 496.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.95。KIMA 的流通量為 67.98M，總供應量是 210000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 499.47K。