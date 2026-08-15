K9 今日價格

K9 (K9) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.89%。目前 K9 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 K9。

K9 目前市值在 $ 561,970 排名第 #-，流通供應量為 1.12B K9。過去 24 小時內，K9 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，K9 在過去一小時內波動了 -1.70%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 3.31K。

K9（K9）市場資訊

市值 $ 561.97K$ 561.97K $ 561.97K 成交量（24H） $ 3.31K$ 3.31K $ 3.31K 完全稀釋市值 $ 561.97K$ 561.97K $ 561.97K 流通量 1.12B 1.12B 1.12B 總供應量 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

K9 的目前市值為 $ 561.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.31K。K9 的流通量為 1.12B，總供應量是 1123000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 561.97K。