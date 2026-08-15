Juno Agent 今日價格

Juno Agent (JUNO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.90%。目前 JUNO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JUNO。

Juno Agent 目前市值在 $ 208,086 排名第 #-，流通供應量為 98.88B JUNO。過去 24 小時內，JUNO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JUNO 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -8.11%。過去一天，總交易量達到 --。

Juno Agent（JUNO）市場資訊

市值 $ 208.09K$ 208.09K $ 208.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 208.09K$ 208.09K $ 208.09K 流通量 98.88B 98.88B 98.88B 總供應量 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

Juno Agent 的目前市值為 $ 208.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JUNO 的流通量為 98.88B，總供應量是 98882451819.4269，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 208.09K。