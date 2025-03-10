Juggernaut 圖標

Juggernaut 價格 (JGN)

USD

Juggernaut (JGN) 實時價格圖表

$0.00791427
$0.00791427$0.00791427
-6.30%(1D)

今天 Juggernaut (JGN) 的價格

今天 Juggernaut (JGN) 的實時價格爲 0.00791427 USD。目前其市值爲 $ 794.15K USD。JGN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Juggernaut 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.96K USD
- Juggernaut 當天價格變化爲 -6.37%
- 其循環供應量爲 100.21M USD

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Juggernaut (JGN) 價格表現 USD

今天內，Juggernaut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000538826573558071
在過去30天內，Juggernaut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025486940
在過去60天內，Juggernaut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043396031
在過去90天內，Juggernaut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01737394369071038

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000538826573558071-6.37%
30天$ -0.0025486940-32.20%
60天$ -0.0043396031-54.83%
90天$ -0.01737394369071038-68.70%

Juggernaut (JGN) 價格分析

Juggernaut 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0079024
$ 0.0079024$ 0.0079024

$ 0.00858818
$ 0.00858818$ 0.00858818

$ 5.83
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-0.09%

-6.37%

-7.28%

Juggernaut (JGN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 794.15K
$ 794.15K$ 794.15K

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

100.21M
100.21M 100.21M

什麼是Juggernaut (JGN)

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Juggernaut (JGN) 資源

官網

大家還在問：關於 Juggernaut (JGN) 的其他問題

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JGN 兌換爲當地貨幣

1 JGN 兌換 AUD
A$0.0125045466
1 JGN 兌換 GBP
0.0060939879
1 JGN 兌換 EUR
0.0072811284
1 JGN 兌換 USD
$0.00791427
1 JGN 兌換 MYR
RM0.0349019307
1 JGN 兌換 TRY
0.288870855
1 JGN 兌換 JPY
¥1.1679088239
1 JGN 兌換 RUB
0.7040534592
1 JGN 兌換 INR
0.6895703451
1 JGN 兌換 IDR
Rp129.7421103888
1 JGN 兌換 PHP
0.453487671
1 JGN 兌換 EGP
￡E.0.4006994901
1 JGN 兌換 BRL
R$0.0457444806
1 JGN 兌換 CAD
C$0.0113174061
1 JGN 兌換 BDT
0.9626126601
1 JGN 兌換 NGN
11.9913061905
1 JGN 兌換 UAH
0.3265427802
1 JGN 兌換 VES
Bs0.50651328
1 JGN 兌換 PKR
Rs2.2180533102
1 JGN 兌換 KZT
3.889072278
1 JGN 兌換 THB
฿0.2668691844
1 JGN 兌換 TWD
NT$0.2599046268
1 JGN 兌換 CHF
Fr0.0068854149
1 JGN 兌換 HKD
HK$0.0614938779
1 JGN 兌換 MAD
.د.م0.0770058471
1 JGN 兌換 MXN
$0.1603431102