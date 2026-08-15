jesse 今日價格

jesse (JESSE) 今日實時價格為 $ 0.00138937，過去 24 小時內變化了 2.92%。目前 JESSE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00138937 每 JESSE。

jesse 目前市值在 $ 761,256 排名第 #-，流通供應量為 547.91M JESSE。過去 24 小時內，JESSE 的交易價格在 $ 0.0013827（低點）和 $ 0.00142961（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01620661，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JESSE 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -12.50%。過去一天，總交易量達到 $ 26.94K。

jesse（JESSE）市場資訊

市值 $ 761.26K$ 761.26K $ 761.26K 成交量（24H） $ 26.94K$ 26.94K $ 26.94K 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 547.91M 547.91M 547.91M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

jesse 的目前市值為 $ 761.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.94K。JESSE 的流通量為 547.91M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。