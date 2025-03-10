Integral 圖標

Integral 價格 (ITGR)

USD

Integral (ITGR) 實時價格圖表

$0.00706095
$0.00706095$0.00706095
+17.80%(1D)

今天 Integral (ITGR) 的價格

今天 Integral (ITGR) 的實時價格爲 0.00704895 USD。目前其市值爲 $ 591.69K USD。ITGR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Integral 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.19K USD
- Integral 當天價格變化爲 +17.63%
- 其循環供應量爲 83.94M USD

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Integral (ITGR) 價格表現 USD

今天內，Integral 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010567
在過去30天內，Integral 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0072486460
在過去60天內，Integral 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019265231
在過去90天內，Integral 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0010567+17.63%
30天$ +0.0072486460+102.83%
60天$ +0.0019265231+27.33%
90天$ 0--

Integral (ITGR) 價格分析

Integral 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00598318
$ 0.00598318$ 0.00598318

$ 0.00712347
$ 0.00712347$ 0.00712347

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

+15.65%

+17.63%

+14.18%

Integral (ITGR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 591.69K
$ 591.69K$ 591.69K

$ 2.19K
$ 2.19K$ 2.19K

83.94M
83.94M 83.94M

什麼是Integral (ITGR)

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

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Integral (ITGR) 資源

官網

大家還在問：關於 Integral (ITGR) 的其他問題

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ITGR 兌換爲當地貨幣

1 ITGR 兌換 AUD
A$0.011137341
1 ITGR 兌換 GBP
0.0054276915
1 ITGR 兌換 EUR
0.006485034
1 ITGR 兌換 USD
$0.00704895
1 ITGR 兌換 MYR
RM0.0310858695
1 ITGR 兌換 TRY
0.257286675
1 ITGR 兌換 JPY
¥1.0396496355
1 ITGR 兌換 RUB
0.6267221445
1 ITGR 兌換 INR
0.6141750135
1 ITGR 兌換 IDR
Rp115.556538888
1 ITGR 兌換 PHP
0.403904835
1 ITGR 兌換 EGP
￡E.0.3566063805
1 ITGR 兌換 BRL
R$0.040742931
1 ITGR 兌換 CAD
C$0.0100799985
1 ITGR 兌換 BDT
0.8573637885
1 ITGR 兌換 NGN
10.6802165925
1 ITGR 兌換 UAH
0.290839677
1 ITGR 兌換 VES
Bs0.4511328
1 ITGR 兌換 PKR
Rs1.975538727
1 ITGR 兌換 KZT
3.46385403
1 ITGR 兌換 THB
฿0.2379020625
1 ITGR 兌換 TWD
NT$0.231487518
1 ITGR 兌換 CHF
Fr0.0061325865
1 ITGR 兌換 HKD
HK$0.0547703415
1 ITGR 兌換 MAD
.د.م0.0685862835
1 ITGR 兌換 MXN
$0.1428822165