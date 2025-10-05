Hyperwave HLP（HWHLP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.028 24H最高價 $ 1.035 歷史最高 $ 1.045 最低價 $ 0.967762 漲跌幅（1H） +0.25% 漲跌幅（1D） +0.26% 漲跌幅（7D） +0.06%

Hyperwave HLP（HWHLP）目前實時價格為 $1.032。過去 24 小時內，HWHLP 的交易價格在 $ 1.028 至 $ 1.035 之間波動，市場活躍度顯著。HWHLP 的歷史最高價為 $ 1.045，歷史最低價為 $ 0.967762。

從短期表現來看，HWHLP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.25%，過去 24 小時內變動為 +0.26%，過去 7 天內累計變動為 +0.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperwave HLP（HWHLP）市場資訊

市值 $ 11.59M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 11.59M 流通量 11.23M 總供應量 11,226,868.220871

Hyperwave HLP 的目前市值為 $ 11.59M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HWHLP 的流通量為 11.23M，總供應量是 11226868.220871，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.59M。