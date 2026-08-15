HILO 價格 (HILO)
HILO (HILO) 今日實時價格為 $ 0.00468255，過去 24 小時內變化了 2.99%。目前 HILO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00468255 每 HILO。
HILO 目前市值在 $ 563,608 排名第 #-，流通供應量為 120.37M HILO。過去 24 小時內，HILO 的交易價格在 $ 0.00450316（低點）和 $ 0.00468274（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.064327，而歷史最低價為 $ 0.00373684。
短期表現方面，HILO 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -3.11%。過去一天，總交易量達到 $ 364.18。
HILO 的目前市值為 $ 563.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 364.18。HILO 的流通量為 120.37M，總供應量是 120373012.48481348，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 563.61K。
+0.05%
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-3.11%
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今天內，HILO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00013602。
在過去30天內，HILO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0001533034。
在過去60天內，HILO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0013138083。
在過去90天內，HILO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000000167525700683。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013602
|+2.99%
|30天
|$ +0.0001533034
|+3.27%
|60天
|$ -0.0013138083
|-28.05%
|90天
|$ -0.000000167525700683
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在 2040 年，HILO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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今日HILO的即時價值是多少？
今日，HILO的交易價格為NT$0.1470066026204823840000，過去24小時內的價格波動幅度為2.99%。此價格不斷變化，反映了市場的即時情緒。
目前HILO的波動性如何？
24小時波動率為--%，這能讓我們了解該代幣價格變動的迅速程度。波動性越高，根據市場狀況，既可能帶來交易機會，也可能伴隨風險。
今日HILO的流動性狀況如何？
HILO的流動性得分為--/100，用以評估其在各交易所的市場深度。流動性越高，通常意味著買賣價差越窄，市場訂單的執行效果也越好。
今日HILO的交易價格範圍是什麼？
過去24小時內，其交易價格介於NT$0.1413747322840015488000至NT$0.1470125675871133632000之間。這一價格區間有助交易者判斷短期策略中的支撐位與阻力位。
今日HILO的交易量是多少？
過去一天內，總共交易了NT$--。交易量激增往往預示著重大價格走勢或市場情緒的轉變。
投資者應如何解讀HILO的風險水平？
風險取決於波動性、流動性深度、市場排名以及供應分布。作為建立在--上的Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Ethereum Ecosystem資產，HILO的風險特性會隨著生態系統更新或整個行業趨勢而波動。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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