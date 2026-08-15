HILO 今日價格

HILO (HILO) 今日實時價格為 $ 0.00468255，過去 24 小時內變化了 2.99%。目前 HILO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00468255 每 HILO。

HILO 目前市值在 $ 563,608 排名第 #-，流通供應量為 120.37M HILO。過去 24 小時內，HILO 的交易價格在 $ 0.00450316（低點）和 $ 0.00468274（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.064327，而歷史最低價為 $ 0.00373684。

短期表現方面，HILO 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -3.11%。過去一天，總交易量達到 $ 364.18。

HILO（HILO）市場資訊

市值 $ 563.61K$ 563.61K $ 563.61K 成交量（24H） $ 364.18$ 364.18 $ 364.18 完全稀釋市值 $ 563.61K$ 563.61K $ 563.61K 流通量 120.37M 120.37M 120.37M 總供應量 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

HILO 的目前市值為 $ 563.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 364.18。HILO 的流通量為 120.37M，總供應量是 120373012.48481348，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 563.61K。