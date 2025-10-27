HERMES（HERMES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03005392 $ 0.03005392 $ 0.03005392 24H最低價 $ 0.03692926 $ 0.03692926 $ 0.03692926 24H最高價 24H最低價 $ 0.03005392$ 0.03005392 $ 0.03005392 24H最高價 $ 0.03692926$ 0.03692926 $ 0.03692926 歷史最高 $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 最低價 $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 漲跌幅（1H） -3.53% 漲跌幅（1D） -0.19% 漲跌幅（7D） +11.00% 漲跌幅（7D） +11.00%

HERMES（HERMES）目前實時價格為 $0.03384704。過去 24 小時內，HERMES 的交易價格在 $ 0.03005392 至 $ 0.03692926 之間波動，市場活躍度顯著。HERMES 的歷史最高價為 $ 0.18065，歷史最低價為 $ 0.01960026。

從短期表現來看，HERMES 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.53%，過去 24 小時內變動為 -0.19%，過去 7 天內累計變動為 +11.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HERMES（HERMES）市場資訊

市值 $ 649.61K$ 649.61K $ 649.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 649.61K$ 649.61K $ 649.61K 流通量 19.23M 19.23M 19.23M 總供應量 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

HERMES 的目前市值為 $ 649.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HERMES 的流通量為 19.23M，總供應量是 19231371.54556538，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 649.61K。