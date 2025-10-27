GUSD（GUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.994627 24H最低價 $ 1.0 24H最高價 歷史最高 $ 1.019 最低價 $ 0.98989 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） -0.11% 漲跌幅（7D） -0.07%

GUSD（GUSD）目前實時價格為 $0.999133。過去 24 小時內，GUSD 的交易價格在 $ 0.994627 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。GUSD 的歷史最高價為 $ 1.019，歷史最低價為 $ 0.98989。

從短期表現來看，GUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.11%，過去 7 天內累計變動為 -0.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GUSD（GUSD）市場資訊

市值 $ 149.66M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 319.71M 流通量 149.79M 總供應量 320,000,000.0

GUSD 的目前市值為 $ 149.66M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUSD 的流通量為 149.79M，總供應量是 320000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 319.71M。