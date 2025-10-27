GUSD 目前實時價格為 0.999133 USD。跟蹤 GUSD 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GUSD 價格趨勢。GUSD 目前實時價格為 0.999133 USD。跟蹤 GUSD 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GUSD 價格趨勢。

GUSD 圖標

GUSD 價格 (GUSD)

未上架

1 GUSD 兌換為 USD 的實時價格：

$0.999164
-0.10%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
GUSD (GUSD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:09:46 (UTC+8)

GUSD（GUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.994627
24H最低價
$ 1.0
24H最高價

$ 0.994627
$ 1.0
$ 1.019
$ 0.98989
-0.03%

-0.11%

-0.07%

-0.07%

GUSD（GUSD）目前實時價格為 $0.999133。過去 24 小時內，GUSD 的交易價格在 $ 0.994627$ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。GUSD 的歷史最高價為 $ 1.019，歷史最低價為 $ 0.98989

從短期表現來看，GUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.11%，過去 7 天內累計變動為 -0.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GUSD（GUSD）市場資訊

$ 149.66M
--
$ 319.71M
149.79M
320,000,000.0
GUSD 的目前市值為 $ 149.66M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUSD 的流通量為 149.79M，總供應量是 320000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 319.71M

GUSD（GUSD）價格歷史 USD

今天內，GUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0011457385900974
在過去30天內，GUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0006645233
在過去60天內，GUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0005843928
在過去90天內，GUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0011457385900974-0.11%
30天$ +0.0006645233+0.07%
60天$ -0.0005843928-0.05%
90天$ 0--

什麼是GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GUSD (GUSD) 資源

官網

GUSD 價格預測 (USD)

GUSD（GUSD）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 GUSD（GUSD）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 GUSD 的長期和短期價格預測。

現在就查看 GUSD 價格預測

GUSD 兌換為當地貨幣

GUSD（GUSD）代幣經濟

了解 GUSD（GUSD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GUSD 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 GUSD (GUSD) 的其他問題

GUSD（GUSD）今日價格是多少？
GUSD 實時價格為 0.999133 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GUSD 兌 USD 的價格是多少？
目前 GUSD 兌 USD 的價格為 $ 0.999133。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
GUSD 的市值是多少？
GUSD 的市值為 $ 149.66M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GUSD 的流通供應量是多少？
GUSD 的流通供應量為 149.79M USD
GUSD 的歷史最高價（ATH）是多少？
GUSD 的歷史最高價是 1.019 USD
GUSD 的歷史最低價（ATL）是多少？
GUSD 的歷史最低價是 0.98989 USD
GUSD 的交易量是多少？
GUSD 的 24 小時實時交易量為 -- USD
GUSD 今年會漲嗎？
GUSD 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GUSD 價格預測 獲取更深入的分析。
GUSD（GUSD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

