GTETH（GTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 4,049.31 24H最高價 $ 4,245.98 歷史最高 $ 4,751.71 最低價 $ 3,417.87 漲跌幅（1H） -0.14% 漲跌幅（1D） +1.59% 漲跌幅（7D） +3.20%

GTETH（GTETH）目前實時價格為 $4,151.5。過去 24 小時內，GTETH 的交易價格在 $ 4,049.31 至 $ 4,245.98 之間波動，市場活躍度顯著。GTETH 的歷史最高價為 $ 4,751.71，歷史最低價為 $ 3,417.87。

從短期表現來看，GTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.14%，過去 24 小時內變動為 +1.59%，過去 7 天內累計變動為 +3.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GTETH（GTETH）市場資訊

市值 $ 642.78M$ 642.78M $ 642.78M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 642.78M$ 642.78M $ 642.78M 流通量 153.82K 153.82K 153.82K 總供應量 153,820.0 153,820.0 153,820.0

GTETH 的目前市值為 $ 642.78M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GTETH 的流通量為 153.82K，總供應量是 153820.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 642.78M。