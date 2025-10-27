Green（GREEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00027578 $ 0.00027578 $ 0.00027578 24H最低價 $ 0.00033165 $ 0.00033165 $ 0.00033165 24H最高價 24H最低價 $ 0.00027578$ 0.00027578 $ 0.00027578 24H最高價 $ 0.00033165$ 0.00033165 $ 0.00033165 歷史最高 $ 0.00065911$ 0.00065911 $ 0.00065911 最低價 $ 0.00005588$ 0.00005588 $ 0.00005588 漲跌幅（1H） +0.69% 漲跌幅（1D） -4.73% 漲跌幅（7D） -8.33% 漲跌幅（7D） -8.33%

Green（GREEN）目前實時價格為 $0.00027827。過去 24 小時內，GREEN 的交易價格在 $ 0.00027578 至 $ 0.00033165 之間波動，市場活躍度顯著。GREEN 的歷史最高價為 $ 0.00065911，歷史最低價為 $ 0.00005588。

從短期表現來看，GREEN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.69%，過去 24 小時內變動為 -4.73%，過去 7 天內累計變動為 -8.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Green（GREEN）市場資訊

市值 $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.26M$ 13.26M $ 13.26M 流通量 47.64B 47.64B 47.64B 總供應量 47,636,160,210.8777 47,636,160,210.8777 47,636,160,210.8777

Green 的目前市值為 $ 13.26M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GREEN 的流通量為 47.64B，總供應量是 47636160210.8777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.26M。