GPSTARTER 今日價格

GPSTARTER (GPST) 今日實時價格為 $ 0.143571，過去 24 小時內變化了 3.51%。目前 GPST 兌 USD 的匯率為 $ 0.143571 每 GPST。

GPSTARTER 目前市值在 $ 1,435,705 排名第 #-，流通供應量為 10.00M GPST。過去 24 小時內，GPST 的交易價格在 $ 0.142815（低點）和 $ 0.148873（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.16，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GPST 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -2.55%。過去一天，總交易量達到 $ 234.36。

GPSTARTER（GPST）市場資訊

市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 成交量（24H） $ 234.36$ 234.36 $ 234.36 完全稀釋市值 $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

GPSTARTER 的目前市值為 $ 1.44M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 234.36。GPST 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.44M。