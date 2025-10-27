Gorilla（GORILLA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00229215 $ 0.00229215 $ 0.00229215 24H最低價 $ 0.00253709 $ 0.00253709 $ 0.00253709 24H最高價 24H最低價 $ 0.00229215$ 0.00229215 $ 0.00229215 24H最高價 $ 0.00253709$ 0.00253709 $ 0.00253709 歷史最高 $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 最低價 $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 漲跌幅（1H） -4.46% 漲跌幅（1D） -7.48% 漲跌幅（7D） -13.72% 漲跌幅（7D） -13.72%

Gorilla（GORILLA）目前實時價格為 $0.00229388。過去 24 小時內，GORILLA 的交易價格在 $ 0.00229215 至 $ 0.00253709 之間波動，市場活躍度顯著。GORILLA 的歷史最高價為 $ 0.01120028，歷史最低價為 $ 0.0011281。

從短期表現來看，GORILLA 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.46%，過去 24 小時內變動為 -7.48%，過去 7 天內累計變動為 -13.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gorilla（GORILLA）市場資訊

市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gorilla 的目前市值為 $ 2.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GORILLA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.29M。