GLADIUS 今日價格

GLADIUS (GLADIUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.96%。目前 GLADIUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GLADIUS。

GLADIUS 目前市值在 $ 893,347 排名第 #-，流通供應量為 8.00B GLADIUS。過去 24 小時內，GLADIUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00102937，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GLADIUS 在過去一小時內波動了 +2.99%，過去7 天內波動了 -48.88%。過去一天，總交易量達到 $ 39.13。

GLADIUS（GLADIUS）市場資訊

市值 $ 893.35K$ 893.35K $ 893.35K 成交量（24H） $ 39.13$ 39.13 $ 39.13 完全稀釋市值 $ 893.35K$ 893.35K $ 893.35K 流通量 8.00B 8.00B 8.00B 總供應量 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

GLADIUS 的目前市值為 $ 893.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 39.13。GLADIUS 的流通量為 8.00B，總供應量是 7999966667.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 893.35K。