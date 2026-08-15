Genius Token 今日價格

Genius Token (POCK) 今日實時價格為 $ 0.00226636，過去 24 小時內變化了 2.70%。目前 POCK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00226636 每 POCK。

Genius Token 目前市值在 $ 2,011,683 排名第 #-，流通供應量為 887.71M POCK。過去 24 小時內，POCK 的交易價格在 $ 0.00209375（低點）和 $ 0.00226683（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00742828，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POCK 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 +18.75%。過去一天，總交易量達到 $ 3.69K。

Genius Token（POCK）市場資訊

市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 成交量（24H） $ 3.69K$ 3.69K $ 3.69K 完全稀釋市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 887.71M 887.71M 887.71M 總供應量 997,600,859.289706 997,600,859.289706 997,600,859.289706

Genius Token 的目前市值為 $ 2.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.69K。POCK 的流通量為 887.71M，總供應量是 997600859.289706，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.26M。