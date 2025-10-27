Gap Tooth Lizard（$GAPPY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.24% 漲跌幅（1D） -9.13% 漲跌幅（7D） -27.58% 漲跌幅（7D） -27.58%

Gap Tooth Lizard（$GAPPY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，$GAPPY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。$GAPPY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，$GAPPY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 -9.13%，過去 7 天內累計變動為 -27.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gap Tooth Lizard（$GAPPY）市場資訊

市值 $ 650.84K$ 650.84K $ 650.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 650.84K$ 650.84K $ 650.84K 流通量 99.91B 99.91B 99.91B 總供應量 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Gap Tooth Lizard 的目前市值為 $ 650.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$GAPPY 的流通量為 99.91B，總供應量是 99906805287.48557，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 650.84K。