功能是打造讓比特幣具生產力的金融基礎設施，為DeFi及傳統金融領域的持有者釋放收益、流動性和資本效率。FBTC將比特幣轉變為一種真正能發揮作用的資產。

FBTC是首個跨鏈比特幣收益資產，使BTC持有者能夠參與結構化、風險可控且程式化的收益策略。FBTC以1:1的比率完全由BTC支持，比特幣儲備地址清單公開透明，隨時可進行驗證。FBTC結合了比特幣儲備的安全性與智能合約的靈活性，為比特幣網路與現代DeFi協議之間搭建了一座安全高效的橋樑。

FBTC將閒置的BTC轉變為具有功能性和生產力的資產。FBTC的主要目的在於將原生比特幣流動性引入DeFi生態系統，讓比特幣持有者無需出售BTC，即可獲取多樣化的收益策略。這不僅提升了BTC的實用價值，也讓持有者能夠從其資產中獲得回報，使FBTC成為最大化比特幣在DeFi生態系統潛力的強大工具。

Function FBTC 的當前即時價格是多少？

Function FBTC 的價格為 NT$1966900.65472356768000，過去 24 小時內的價格波動為 -1.46%。

今日可見的交易活動有多少？

各大交易所總共交易了 NT$--，顯示市場參與度活躍且流動性持續。

FBTC 市場的流動性如何？

--/100 的流動性分數反映了訂單簿的深度、大額訂單執行的效率，以及主要交易對的買賣價差之緊密程度。

每日交易區間意味著什麼？

價格在 NT$1958141.57214439296000 至 NT$1997698.71927614976000 之間的波動，突顯了當前的波動水平與盤中勢頭。

Function FBTC 目前在市場上的排名是多少？

它目前位居第 #-- 名，市值達 NT$16633377388.31596993152000 支撐其排名。

供應量對價格穩定性有何影響？

8455.58928125 枚代幣的流通供應量直接影響價格走勢，尤其是在需求高漲或供應稀缺的時期。

哪些因素會影響 Function FBTC 的流動性狀況？

流動性取決於做市商活動、交易對多樣性、交易所深度，以及 -- 網路生態系統的參與程度。