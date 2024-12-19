Fefe 價格 (FEFE)
今天 Fefe (FEFE) 的實時價格爲 0.00831126 USD。目前其市值爲 $ 3.50M USD。FEFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fefe 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 279.85K USD
- Fefe 當天價格變化爲 -6.95%
- 其循環供應量爲 420.69M USD
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今天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000621363587317094。
在過去30天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019381143。
在過去60天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053034233。
在過去90天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001756813772151291。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000621363587317094
|-6.95%
|30天
|$ -0.0019381143
|-23.31%
|60天
|$ -0.0053034233
|-63.81%
|90天
|$ +0.001756813772151291
|+26.80%
Fefe 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.99%
-6.95%
-36.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!
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|1 FEFE 兌換 AUD
A$0.013298016
|1 FEFE 兌換 GBP
￡0.0065658954
|1 FEFE 兌換 EUR
€0.0079788096
|1 FEFE 兌換 USD
$0.00831126
|1 FEFE 兌換 MYR
RM0.03740067
|1 FEFE 兌換 TRY
₺0.2914758882
|1 FEFE 兌換 JPY
¥1.3030393428
|1 FEFE 兌換 RUB
₽0.8588856084
|1 FEFE 兌換 INR
₹0.7074544512
|1 FEFE 兌換 IDR
Rp136.2501421344
|1 FEFE 兌換 PHP
₱0.4916941416
|1 FEFE 兌換 EGP
￡E.0.4232093592
|1 FEFE 兌換 BRL
R$0.052360938
|1 FEFE 兌換 CAD
C$0.0118851018
|1 FEFE 兌換 BDT
৳0.99319557
|1 FEFE 兌換 NGN
₦12.925671552
|1 FEFE 兌換 UAH
₴0.3488235822
|1 FEFE 兌換 VES
Bs0.415563
|1 FEFE 兌換 PKR
Rs2.3125249824
|1 FEFE 兌換 KZT
₸4.3445449398
|1 FEFE 兌換 THB
฿0.28673847
|1 FEFE 兌換 TWD
NT$0.2711964138
|1 FEFE 兌換 CHF
Fr0.0073970214
|1 FEFE 兌換 HKD
HK$0.0645784902
|1 FEFE 兌換 MAD
.د.م0.0829463748