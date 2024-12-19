Fefe 圖標

Fefe 價格 (FEFE)

USD

Fefe (FEFE) 實時價格圖表

$0.00835167
$0.00835167$0.00835167
-6.50%(1D)

今天 Fefe (FEFE) 的價格

今天 Fefe (FEFE) 的實時價格爲 0.00831126 USD。目前其市值爲 $ 3.50M USD。FEFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fefe 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 279.85K USD
- Fefe 當天價格變化爲 -6.95%
- 其循環供應量爲 420.69M USD

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Fefe (FEFE) 價格表現 USD

今天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000621363587317094
在過去30天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019381143
在過去60天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053034233
在過去90天內，Fefe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001756813772151291

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000621363587317094-6.95%
30天$ -0.0019381143-23.31%
60天$ -0.0053034233-63.81%
90天$ +0.001756813772151291+26.80%

Fefe (FEFE) 價格分析

Fefe 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00789582
$ 0.00789582$ 0.00789582

$ 0.00923901
$ 0.00923901$ 0.00923901

$ 0.0289776
$ 0.0289776$ 0.0289776

+0.99%

-6.95%

-36.53%

Fefe (FEFE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

$ 279.85K
$ 279.85K$ 279.85K

420.69M
420.69M 420.69M

什麼是Fefe (FEFE)

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!

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Fefe (FEFE) 資源

官網

大家還在問：關於 Fefe (FEFE) 的其他問題

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FEFE 兌換爲當地貨幣

1 FEFE 兌換 AUD
A$0.013298016
1 FEFE 兌換 GBP
0.0065658954
1 FEFE 兌換 EUR
0.0079788096
1 FEFE 兌換 USD
$0.00831126
1 FEFE 兌換 MYR
RM0.03740067
1 FEFE 兌換 TRY
0.2914758882
1 FEFE 兌換 JPY
¥1.3030393428
1 FEFE 兌換 RUB
0.8588856084
1 FEFE 兌換 INR
0.7074544512
1 FEFE 兌換 IDR
Rp136.2501421344
1 FEFE 兌換 PHP
0.4916941416
1 FEFE 兌換 EGP
￡E.0.4232093592
1 FEFE 兌換 BRL
R$0.052360938
1 FEFE 兌換 CAD
C$0.0118851018
1 FEFE 兌換 BDT
0.99319557
1 FEFE 兌換 NGN
12.925671552
1 FEFE 兌換 UAH
0.3488235822
1 FEFE 兌換 VES
Bs0.415563
1 FEFE 兌換 PKR
Rs2.3125249824
1 FEFE 兌換 KZT
4.3445449398
1 FEFE 兌換 THB
฿0.28673847
1 FEFE 兌換 TWD
NT$0.2711964138
1 FEFE 兌換 CHF
Fr0.0073970214
1 FEFE 兌換 HKD
HK$0.0645784902
1 FEFE 兌換 MAD
.د.م0.0829463748