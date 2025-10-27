ETH Strategy（STRAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.595604 24H最高價 $ 0.631325 歷史最高 $ 0.875668 最低價 $ 0.50556 漲跌幅（1H） -0.35% 漲跌幅（1D） +1.99% 漲跌幅（7D） +3.84%

ETH Strategy（STRAT）目前實時價格為 $0.607455。過去 24 小時內，STRAT 的交易價格在 $ 0.595604 至 $ 0.631325 之間波動，市場活躍度顯著。STRAT 的歷史最高價為 $ 0.875668，歷史最低價為 $ 0.50556。

從短期表現來看，STRAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.35%，過去 24 小時內變動為 +1.99%，過去 7 天內累計變動為 +3.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ETH Strategy（STRAT）市場資訊

市值 $ 1.49M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 72.19M 流通量 2.45M 總供應量 118,872,218.6093638

ETH Strategy 的目前市值為 $ 1.49M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STRAT 的流通量為 2.45M，總供應量是 118872218.6093638，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 72.19M。