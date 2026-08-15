Etarn 今日價格

Etarn (ETAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 ETAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ETAN。

Etarn 目前市值在 $ 37,626 排名第 #-，流通供應量為 196.14M ETAN。過去 24 小時內，ETAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.119981，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ETAN 在過去一小時內波動了 +1.05%，過去7 天內波動了 +0.49%。過去一天，總交易量達到 $ 3.78K。

Etarn（ETAN）市場資訊

市值 $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K 成交量（24H） $ 3.78K$ 3.78K $ 3.78K 完全稀釋市值 $ 191.83K$ 191.83K $ 191.83K 流通量 196.14M 196.14M 196.14M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Etarn 的目前市值為 $ 37.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.78K。ETAN 的流通量為 196.14M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 191.83K。