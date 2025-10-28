Epoch（EPOCH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 最低價 $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.42% 漲跌幅（7D） -2.42%

Epoch（EPOCH）目前實時價格為 $0.00000857。過去 24 小時內，EPOCH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EPOCH 的歷史最高價為 $ 0.00006832，歷史最低價為 $ 0.00000852。

從短期表現來看，EPOCH 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -2.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Epoch（EPOCH）市場資訊

市值 $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K 流通量 899.86M 899.86M 899.86M 總供應量 899,863,118.031465 899,863,118.031465 899,863,118.031465

Epoch 的目前市值為 $ 7.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EPOCH 的流通量為 899.86M，總供應量是 899863118.031465，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.71K。