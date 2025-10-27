ELLA（ELLA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00129846 $ 0.00129846 $ 0.00129846 24H最低價 $ 0.00136588 $ 0.00136588 $ 0.00136588 24H最高價 24H最低價 $ 0.00129846$ 0.00129846 $ 0.00129846 24H最高價 $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 歷史最高 $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 最低價 $ 0.00013543$ 0.00013543 $ 0.00013543 漲跌幅（1H） -0.33% 漲跌幅（1D） +0.91% 漲跌幅（7D） +6.83% 漲跌幅（7D） +6.83%

ELLA（ELLA）目前實時價格為 $0.00131546。過去 24 小時內，ELLA 的交易價格在 $ 0.00129846 至 $ 0.00136588 之間波動，市場活躍度顯著。ELLA 的歷史最高價為 $ 0.00136588，歷史最低價為 $ 0.00013543。

從短期表現來看，ELLA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.33%，過去 24 小時內變動為 +0.91%，過去 7 天內累計變動為 +6.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ELLA（ELLA）市場資訊

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

ELLA 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELLA 的流通量為 999.96M，總供應量是 999955367.887856，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.31M。