Eigenpie（EGP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.422704 24H最高價 $ 0.435498 歷史最高 $ 9.68 最低價 $ 0.359252 漲跌幅（1H） -0.17% 漲跌幅（1D） -2.63% 漲跌幅（7D） +15.86%

Eigenpie（EGP）目前實時價格為 $0.423827。過去 24 小時內，EGP 的交易價格在 $ 0.422704 至 $ 0.435498 之間波動，市場活躍度顯著。EGP 的歷史最高價為 $ 9.68，歷史最低價為 $ 0.359252。

從短期表現來看，EGP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -2.63%，過去 7 天內累計變動為 +15.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eigenpie（EGP）市場資訊

市值 $ 1.57M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.24M 流通量 3.69M 總供應量 10,000,000.0

Eigenpie 的目前市值為 $ 1.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EGP 的流通量為 3.69M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.24M。