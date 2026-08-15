Distorted Face 今日價格

Distorted Face (DISTORTED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.78%。目前 DISTORTED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DISTORTED。

Distorted Face 目前市值在 $ 19,502.78 排名第 #-，流通供應量為 999.48M DISTORTED。過去 24 小時內，DISTORTED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0060108，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DISTORTED 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +17.09%。過去一天，總交易量達到 --。

Distorted Face（DISTORTED）市場資訊

市值 $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 總供應量 999,475,357.593807 999,475,357.593807 999,475,357.593807

Distorted Face 的目前市值為 $ 19.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DISTORTED 的流通量為 999.48M，總供應量是 999475357.593807，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.50K。