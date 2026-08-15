Dill 今日價格

Dill (DL) 今日實時價格為 $ 0.00187648，過去 24 小時內變化了 0.67%。目前 DL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00187648 每 DL。

Dill 目前市值在 $ 2,223,637 排名第 #-，流通供應量為 1.19B DL。過去 24 小時內，DL 的交易價格在 $ 0.0018508（低點）和 $ 0.00196843（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0176081，而歷史最低價為 $ 0.00176035。

短期表現方面，DL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 $ 26.91K。

Dill（DL）市場資訊

市值 $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M 成交量（24H） $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K 完全稀釋市值 $ 11.26M$ 11.26M $ 11.26M 流通量 1.19B 1.19B 1.19B 總供應量 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Dill 的目前市值為 $ 2.22M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.91K。DL 的流通量為 1.19B，總供應量是 6000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.26M。