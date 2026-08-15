Dih 今日價格

Dih (DIH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 DIH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DIH。

Dih 目前市值在 $ 10,730.32 排名第 #-，流通供應量為 980.00M DIH。過去 24 小時內，DIH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DIH 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -6.48%。過去一天，總交易量達到 --。

Dih（DIH）市場資訊

市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 總供應量 979,999,941.9530623 979,999,941.9530623 979,999,941.9530623

Dih 的目前市值為 $ 10.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIH 的流通量為 980.00M，總供應量是 979999941.9530623，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.73K。