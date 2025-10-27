DickStrategy（DICKSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00116305 24H最高價 $ 0.001239 歷史最高 $ 0.01084287 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +3.27% 漲跌幅（1D） +5.80% 漲跌幅（7D） -23.95%

DickStrategy（DICKSTR）目前實時價格為 $0.00124008。過去 24 小時內，DICKSTR 的交易價格在 $ 0.00116305 至 $ 0.001239 之間波動，市場活躍度顯著。DICKSTR 的歷史最高價為 $ 0.01084287，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DICKSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.27%，過去 24 小時內變動為 +5.80%，過去 7 天內累計變動為 -23.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DickStrategy（DICKSTR）市場資訊

市值 $ 1.17M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.17M 流通量 943.18M 總供應量 943,182,049.2997133

DickStrategy 的目前市值為 $ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DICKSTR 的流通量為 943.18M，總供應量是 943182049.2997133，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.17M。