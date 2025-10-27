Dialectic USD Vault（DUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H最低價 $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H最高價 24H最低價 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24H最高價 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 歷史最高 $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 最低價 $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.04%

Dialectic USD Vault（DUSD）目前實時價格為 $1.004。過去 24 小時內，DUSD 的交易價格在 $ 1.004 至 $ 1.005 之間波動，市場活躍度顯著。DUSD 的歷史最高價為 $ 1.007，歷史最低價為 $ 0.999002。

從短期表現來看，DUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 +0.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dialectic USD Vault（DUSD）市場資訊

市值 $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 40.16M$ 40.16M $ 40.16M 流通量 40.00M 40.00M 40.00M 總供應量 40,002,074.85093204 40,002,074.85093204 40,002,074.85093204

Dialectic USD Vault 的目前市值為 $ 40.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUSD 的流通量為 40.00M，總供應量是 40002074.85093204，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.16M。