DFDV Staked SOL（DFDVSOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 205.96 $ 205.96 $ 205.96 24H最低價 $ 214.07 $ 214.07 $ 214.07 24H最高價 24H最低價 $ 205.96$ 205.96 $ 205.96 24H最高價 $ 214.07$ 214.07 $ 214.07 歷史最高 $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 最低價 $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -0.20% 漲跌幅（7D） +2.78% 漲跌幅（7D） +2.78%

DFDV Staked SOL（DFDVSOL）目前實時價格為 $207.15。過去 24 小時內，DFDVSOL 的交易價格在 $ 205.96 至 $ 214.07 之間波動，市場活躍度顯著。DFDVSOL 的歷史最高價為 $ 259.77，歷史最低價為 $ 150.48。

從短期表現來看，DFDVSOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -0.20%，過去 7 天內累計變動為 +2.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DFDV Staked SOL（DFDVSOL）市場資訊

市值 $ 118.56M$ 118.56M $ 118.56M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 118.56M$ 118.56M $ 118.56M 流通量 572.35K 572.35K 572.35K 總供應量 572,346.910670319 572,346.910670319 572,346.910670319

DFDV Staked SOL 的目前市值為 $ 118.56M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DFDVSOL 的流通量為 572.35K，總供應量是 572346.910670319，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.56M。