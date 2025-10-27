DESK（DESK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00071862 $ 0.00071862 $ 0.00071862 24H最低價 $ 0.00071869 $ 0.00071869 $ 0.00071869 24H最高價 24H最低價 $ 0.00071862$ 0.00071862 $ 0.00071862 24H最高價 $ 0.00071869$ 0.00071869 $ 0.00071869 歷史最高 $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 最低價 $ 0.00068886$ 0.00068886 $ 0.00068886 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -7.31% 漲跌幅（7D） -7.31%

DESK（DESK）目前實時價格為 $0.00071869。過去 24 小時內，DESK 的交易價格在 $ 0.00071862 至 $ 0.00071869 之間波動，市場活躍度顯著。DESK 的歷史最高價為 $ 0.00474878，歷史最低價為 $ 0.00068886。

從短期表現來看，DESK 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -7.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DESK（DESK）市場資訊

市值 $ 664.04K$ 664.04K $ 664.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 718.69K$ 718.69K $ 718.69K 流通量 923.96M 923.96M 923.96M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DESK 的目前市值為 $ 664.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DESK 的流通量為 923.96M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 718.69K。