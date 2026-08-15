deflock 今日價格

deflock (DEFLOCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 34.91%。目前 DEFLOCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEFLOCK。

deflock 目前市值在 $ 234,227 排名第 #-，流通供應量為 999.96M DEFLOCK。過去 24 小時內，DEFLOCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEFLOCK 在過去一小時內波動了 -1.01%，過去7 天內波動了 +95.63%。過去一天，總交易量達到 $ 67.59K。

deflock（DEFLOCK）市場資訊

市值 $ 234.23K$ 234.23K $ 234.23K 成交量（24H） $ 67.59K$ 67.59K $ 67.59K 完全稀釋市值 $ 234.23K$ 234.23K $ 234.23K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

deflock 的目前市值為 $ 234.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 67.59K。DEFLOCK 的流通量為 999.96M，總供應量是 999964880.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 234.23K。