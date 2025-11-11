CryptoPeso（CRP）代幣經濟學

CryptoPeso（CRP）代幣經濟學

深入了解 CryptoPeso（CRP），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
更新時間：2025-11-11 08:52:29 (UTC+8)
USD

CryptoPeso（CRP）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 CryptoPeso（CRP）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
總供應量：
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
流通量：
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
最高價：
$ 0.110133
$ 0.110133$ 0.110133
最低價：
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
目前價格：
$ 0.069119
$ 0.069119$ 0.069119

CryptoPeso（CRP）資訊

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

幣種官網：
https://www.cryptopeso.co/

CryptoPeso（CRP）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 CryptoPeso（CRP）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 CRP 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

CRP 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 CRP 代幣經濟模型的功能，趕快查看 CRP 代幣的實時價格吧！

CRP 價格預測

想知道 CRP 的未來走勢嗎？我們的 CRP 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

為什麼選擇 MEXC？

MEXC 是全球領先的加密貨幣交易所，深受全球數百萬用戶信賴。無論您是新手還是資深交易者，MEXC 都是您進入加密世界的最便捷途徑。

支持現貨與合約，超過 4,000 個交易對
上幣速度領先業內其他中心化交易所
行業 #1 的流動性
超低手續費，配備 24/7 客服支援
用戶資金擁有 100%+ 儲備金透明度
超低門檻：1 USDT 即可購買加密貨幣
mc_how_why_title
立刻嘗試用 1 USDT 購買加密貨幣，輕鬆入門無負擔！

免責聲明

代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。

請閱讀並理解《用戶協議》《隱私政策》