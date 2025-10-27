CryptoPeso 目前實時價格為 0.081716 USD。跟蹤 CRP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRP 價格趨勢。CryptoPeso 目前實時價格為 0.081716 USD。跟蹤 CRP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRP 價格趨勢。

更多關於 CRP

CRP 價格資訊

CRP 幣種官網

CRP 代幣經濟

CRP 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

CryptoPeso 圖標

CryptoPeso 價格 (CRP)

未上架

1 CRP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.081644
$0.081644$0.081644
+2.90%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
CryptoPeso (CRP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:32:32 (UTC+8)

CryptoPeso（CRP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.078549
$ 0.078549$ 0.078549
24H最低價
$ 0.084059
$ 0.084059$ 0.084059
24H最高價

$ 0.078549
$ 0.078549$ 0.078549

$ 0.084059
$ 0.084059$ 0.084059

$ 0.110133
$ 0.110133$ 0.110133

$ 0.064376
$ 0.064376$ 0.064376

-2.35%

+3.24%

+1.97%

+1.97%

CryptoPeso（CRP）目前實時價格為 $0.081716。過去 24 小時內，CRP 的交易價格在 $ 0.078549$ 0.084059 之間波動，市場活躍度顯著。CRP 的歷史最高價為 $ 0.110133，歷史最低價為 $ 0.064376

從短期表現來看，CRP 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.35%，過去 24 小時內變動為 +3.24%，過去 7 天內累計變動為 +1.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CryptoPeso（CRP）市場資訊

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

23.00M
23.00M 23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0 23,000,000.0

CryptoPeso 的目前市值為 $ 1.88M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRP 的流通量為 23.00M，總供應量是 23000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.88M

CryptoPeso（CRP）價格歷史 USD

今天內，CryptoPeso 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00256473
在過去30天內，CryptoPeso 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0116886566
在過去60天內，CryptoPeso 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，CryptoPeso 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00256473+3.24%
30天$ +0.0116886566+14.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CryptoPeso (CRP) 資源

官網

CryptoPeso 價格預測 (USD)

CryptoPeso（CRP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CryptoPeso（CRP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CryptoPeso 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CryptoPeso 價格預測

CRP 兌換為當地貨幣

CryptoPeso（CRP）代幣經濟

了解 CryptoPeso（CRP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CryptoPeso (CRP) 的其他問題

CryptoPeso（CRP）今日價格是多少？
CRP 實時價格為 0.081716 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CRP 兌 USD 的價格是多少？
目前 CRP 兌 USD 的價格為 $ 0.081716。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CryptoPeso 的市值是多少？
CRP 的市值為 $ 1.88M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CRP 的流通供應量是多少？
CRP 的流通供應量為 23.00M USD
CRP 的歷史最高價（ATH）是多少？
CRP 的歷史最高價是 0.110133 USD
CRP 的歷史最低價（ATL）是多少？
CRP 的歷史最低價是 0.064376 USD
CRP 的交易量是多少？
CRP 的 24 小時實時交易量為 -- USD
CRP 今年會漲嗎？
CRP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CRP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:32:32 (UTC+8)

CryptoPeso（CRP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,772.79
$114,772.79$114,772.79

+0.94%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,137.39
$4,137.39$4,137.39

+1.52%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04679
$0.04679$0.04679

+48.02%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.32
$199.32$199.32

-0.12%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.3132
$5.3132$5.3132

-14.86%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,137.39
$4,137.39$4,137.39

+1.52%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,772.79
$114,772.79$114,772.79

+0.94%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.32
$199.32$199.32

-0.12%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6154
$2.6154$2.6154

-0.95%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20179
$0.20179$0.20179

-0.62%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001638
$0.001638$0.001638

+173.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02160
$0.02160$0.02160

+116.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1771
$0.1771$0.1771

+254.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04750
$0.04750$0.04750

+137.50%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000002000
$0.000000000000000000002000$0.000000000000000000002000

+166.31%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003552
$0.0003552$0.0003552

+78.22%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000705
$0.0000000705$0.0000000705

+76.25%