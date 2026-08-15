CryptoCart 今日價格

CryptoCart (CART) 今日實時價格為 $ 0.225661，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 CART 兌 USD 的匯率為 $ 0.225661 每 CART。

CryptoCart 目前市值在 $ 225,661 排名第 #-，流通供應量為 930.36K CART。過去 24 小時內，CART 的交易價格在 $ 0.223772（低點）和 $ 0.227408（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 27.07，而歷史最低價為 $ 0.01512241。

短期表現方面，CART 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +47.86%。過去一天，總交易量達到 $ 395.11。

CryptoCart（CART）市場資訊

市值 $ 225.66K$ 225.66K $ 225.66K 成交量（24H） $ 395.11$ 395.11 $ 395.11 完全稀釋市值 $ 225.66K$ 225.66K $ 225.66K 流通量 930.36K 930.36K 930.36K 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

CryptoCart 的目前市值為 $ 225.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 395.11。CART 的流通量為 930.36K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 225.66K。